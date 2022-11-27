Buse Varol'un göğüs dekolteli paylaşımına kocası Alişan sessiz kalmadı

Buse Varol, katıldığı bir davette iddialı tarzıyla dikkat çekti. Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşan Varol'a eşi Alişan kayıtsız kalamadı.

Şarkıcı Alican, oyuncu Buse Varol ile 6 Mayıs 2018'de dünyaevine girmişti. İkili mutlu giden evliliklerini 2 çocukla taçlandırdı.

BUSE'DEN İDDİALI PAYLAŞIM

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra uzun süre kendine gelememesi ve ailede bazı sıkıntıların baş göstermesi sonucu boşanmanın eşiğine gelen çift, kötü günleri geride bıraktı. Artık her fırsatta birbirlerine olan aşkı dile getiren çiftten Buse Varol, Instagram hesabından iddialı bir paylaşım yaptı.

ALİŞAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Siyah derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle poz veren Varol eşinden iltifat aldı. Alişan, 4 yıllık eşi Buse Varol'un pozlarına kalp ve nazar boncuğu emojisi ekledi. Buse Varol, Alişan'la poz vermeyi de ihmal etmedi.