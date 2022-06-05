Bursa'da hayrete düşüren konser! Genç şarkıcı sahneye tabut içinde çıktı - Haberler

Bursalı şarkıcı Mehmet Çevik, açık havada ilk konserindeki sahnesine, tabut içinde çıktı. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosundaki konserde şarkıcı Çevik, seyirciler için hazırladığı özel gösterisini sundu.

SAHNEYE TABUTUN İÇİNDEN ÇIKTI

Sahneye, tekerlekli düzenek üzerine dikey bir şekilde yerleştirilen tabutun içinde alınan şarkıcı, dansçılar eşliğinde bunun içinden çıktı. Bir süre dansçılarla gösterisini sunan Çevik, daha sonra sevilen şarkıları Bursalılarla seslendirdi.

"SAHNEYE ÇIKMAK DEMEK HAYATA DÖNMEK DEMEK"

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan şarkıcı, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahneye çıkmayı çok sevdiğini, bunun onun için yeniden hayata dönmek olduğunu söyledi.Sahnede yaşama dönme temsilini gösteriyle sunduklarını aktaran Çevik, sonraki konserlerinde daha büyük sürprizler yapacağını da aktardı.