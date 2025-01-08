Burcu Özberk'ten estetik iddialarına yanıt!

Son dönemin popüler oyuncularından Burcu Özberk, hakkındaki estetik iddialarına yanıt verdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki 'Huricihan Sultan' karakteriyle yaşayan ve ardından Güneş'in Kızları dizisinde rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, hem özel yaşamı hem de kariyeriyle dikkat çekiyor.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, sık sık güzelliğiyle ilgili yorumlar alıyor.

"ESTETİK YAPTIRMADIM"

CNBC-e ekranlarına konuk olan Burcu Özberk, programda estetik iddialarına yanıt vererek "Estetik yaptırmadım. Bir diş estetiğim var, daha botoks da yaptırmaya başlamadım. Benim olmadığım bir fotoğraf koyuyorlar." dedi.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki haliyle karşılaştırıldığından yakınan Özberk, "O zaman 49-50 kiloydum. Şu an 60 kiloyum zaten" diye konuştu.