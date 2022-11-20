Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in İstanbul gecelerinde görüntülendiği erkek, bir ismi çileden çıkaracak
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Ünlü oyuncu Burcu Özberk, İstanbul gecelerinde işletmeci Murat Kazancıoğlu ile görüntülendi. İkilinin bir mekandan beraber çıkmasının ardından tüm gözler Kazancıoğlu ile geçtiğimiz hafta ilişkisine nokta koyan manken Şevval Şahin'e çevrildi.
Manken Şevval Şahin ile işletmeci Murat Kazancıoğlu'nun aşkı geçtiğimiz hafta son bulmuştu. Güzel oyuncu Burcu Özberk, daha önce 'Sadece arkadaşız' dediği Murat Kazancıoğlu ile Bebek'te görüntülendi.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR
Soruları yanıtsız bırakan ikili, "Güzel çıktık mı?" demekle yetindi. İkilinin yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu.
İşte ikilinin fotoğrafları:
Kaynak: Snob Magazin / Magazin