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Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in İstanbul gecelerinde görüntülendiği erkek, bir ismi çileden çıkaracak

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Ünlü oyuncu Burcu Özberk, İstanbul gecelerinde işletmeci Murat Kazancıoğlu ile görüntülendi. İkilinin bir mekandan beraber çıkmasının ardından tüm gözler Kazancıoğlu ile geçtiğimiz hafta ilişkisine nokta koyan manken Şevval Şahin'e çevrildi.

Manken Şevval Şahin ile işletmeci Murat Kazancıoğlu'nun aşkı geçtiğimiz hafta son bulmuştu. Güzel oyuncu Burcu Özberk, daha önce 'Sadece arkadaşız' dediği Murat Kazancıoğlu ile Bebek'te görüntülendi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Soruları yanıtsız bırakan ikili, "Güzel çıktık mı?" demekle yetindi. İkilinin yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu.

İşte ikilinin fotoğrafları:

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in İstanbul gecelerinde görüntülendiği kişi bir ismi çileden çıkaracak

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in İstanbul gecelerinde görüntülendiği kişi bir ismi çileden çıkaracak

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in İstanbul gecelerinde görüntülendiği kişi bir ismi çileden çıkaracak

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Burcu Özberk Şevval Şahin Bebek Magazin Haberler

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