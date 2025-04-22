Burçin Bildik'ten sahnede sirtaki şov

Oyuncu kimliğiyle tanınan Burçin Bildik, 15 yıl aradan sonra sahnelere muhteşem bir dönüş yaptı. Ataşehir'in bulunan Şaşaalı Yeni Nesil Eğlence Mekanı'nda sahne alan Bildik, gece boyunca Greek müzikten Türk pop müziğine uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Greek ezgileriyle sirtaki rüzgârı estiren Burçin Bildik, sesiyle olduğu kadar sahne enerjisiyle de konuklardan tam not aldı. Eğlence dolu gecede yüzlerce tabak kırılırken, mekân adeta Ege'nin iki yakasını bir araya getirdi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Bildik'i bu özel gecede yalnız bırakmayanlar arasında şarkıcı Gökçe Kırgız, eşi Yılmaz Taner, oyuncu İpek Tenolcay ve tescilli güzellerden Ece Pirim vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Tenolcay ve Pirim, bolca sirtaki yaparak 100'den fazla tabak kırarak konuklara görsel bir şölen yaşattı.

"GURUR DUYDUK"

Gecenin ev sahipliğini üstlenen mekânın işletmecisi Şefik Yalvaç, "Burçin Bildik'in sahneye dönüşüne ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Şaşaalı'da eğlencenin yeni tanımı bu gece yazıldı," diyerek memnuniyetini dile getirdi.