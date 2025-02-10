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Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı

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Başarılı oyuncu Burak Özçivit, Rusya yolculuğundan paylaştığı karelerle hayranlarından tam not aldı. Özçivit'e, "Şapka nereden?" yorumları geldi.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.Son olarak Rusya tatilinden kareler paylaşan oyuncu, tarzıyla beğeni topladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden ve orada tatil yapan Burak Özçivit, soğuk havalara karşı kürklü şapka önlemi aldı.

RUSYA TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medya hesabında Rusya seyahatinden karelerini paylaşan oyuncunun farklı tarzı çok beğenildi.

Uçaktan indiği anları bile paylaşan oyuncu, her anını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuya çok sayıda kalpli yorumun yanı sıra, "Şapka nereden?" yorumları geldi.

İşte Özçivit'in Rusya pozları...

Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSMMM:

ATV SAĞOLSUN KÖŞE ETTİ AİLECEK YALANDAN İKİ KİŞİYLE SEFERE ÇIKARLAR :) VARSAN BAKSAN TARİH DİZİSİ.

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