Burak Özçivit aşka geldi! Fahriye Evcen ile romantik paylaşım

Burak Özçivit aşka geldi! Fahriye Evcen ile romantik paylaşım
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2017'de evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, iki çocuklarıyla mutlu aile hayatlarını gözler önüne seriyor. Başarılı oyuncu Özçivit, son olarak eşiyle paylaştığı romantik kareyle sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Türkiye'nin gözde çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, hem oyunculuk kariyerleriyle hem de örnek aile hayatlarıyla geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye devam ediyor. 2017 yılında dillere destan bir düğünle evlenen çift, geçen yıllar içinde mutluluklarını katlayarak sürdürüyor. Başarılarıyla ekran başındaki izleyicileri etkileyen ikili, özel hayatlarında da sakin ve sevgi dolu bir aile profili çiziyor. İlk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına alan çift, 2023 yılında ise ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla ailelerini genişletti. Sosyal medyada zaman zaman paylaştıkları sıcak karelerle takipçilerinin gönlünde taht kuran Özçivit ve Evcen çifti, "mutlu aile" denildiğinde akla gelen ilk isimler arasında yer alıyor.

Burak Özçivit aşka geldi! Fahriye Evcen ile romantik paylaşım

ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini başarıyla canlandıran Burak Özçivit, kariyerindeki yükselişin yanı sıra aile yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor. Yakışıklı oyuncu, eşi Fahriye Evcen ile birlikte geçirdiği özel anlardan birini, 25 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında romantik bir kareyle paylaştı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Burak Özçivit aşka geldi! Fahriye Evcen ile romantik paylaşım

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, şöhretin parlak ışıkları altında dahi ayaklarını yere sağlam basan, sevgiyle büyüttükleri aileleriyle örnek gösterilen nadir çiftlerden biri olarak anılmaya devam ediyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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