Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde yok yok! Kırbaçlı after parti şok etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Ünlü şarkıcı Burak Bulut, sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile Sait Halim Paşa Yalısı'nda görkemli bir törenle evlendi. Altınların servet değerinde olduğu düğünde, kırbaç şovu ve Squid Game temalı danslar geceye damga vurdu. Coşku, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

"Kehribar", "Sevmedim Deme" ve "Rastgele" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Burak Bulut, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında sahnede romantik bir evlilik teklifinde bulunan Bulut, bu özel anın ardından ilişkisini mutlu sona taşıdı.

SAİT HALİM PAŞA YALISI'NDA GÖRKEMLİ GECE

Çiftin düğünü, Boğaz'ın incilerinden Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi. Davete sanat camiasından çok sayıda ünlü isim ve yakın dostları katıldı. Gecede sahne alan Alişan, sevilen parçalarıyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Takı töreninde ise Burak Bulut'un eşine taktığı altınlar adeta servet değerindeydi.

EĞLENCE AFTER PARTİ İLE DEVAM ETTİ

Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki düğünün ardından eğlence, after partiyle devam etti. Geceye önce kırbaç ve kamçı koreografisiyle sahne alan dansçılar damga vurdu.

Ardından kırmızı tulum ve siyah maskeleriyle "Squid Game"i andıran ekip enerjik performanslarıyla dikkat çekti. Eda Sakız ve Burak Bulut her iki gösteriye de piste çıkarak eşlik etti. Romantik anların yerini coşkunun aldığı düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhakan altınkaynak:

''Ünlü'' müymüş

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Tarihi yalılarda kimlere düğün ve soyrtarılık yaptırılıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhamit karaaslan:

hemşerim yani elazığlı başda sahip çıkmak istedik ama zamanla kendini belli etti ..şımarık sonradan görme tuaf konuşmalar kendini beğenmişlik.....müzik geçmişi olmayan bu arkadaş yaptığı bir konuşmada elazığda hiç bir müzisyen yok...kelmesiyle gözümüzden düştü..yinede yolu açık olsun..bir özür bekledik.ama..neyse...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
