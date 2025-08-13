Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde yok yok! Kırbaçlı after parti şok etti

"Kehribar", "Sevmedim Deme" ve "Rastgele" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Burak Bulut, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında sahnede romantik bir evlilik teklifinde bulunan Bulut, bu özel anın ardından ilişkisini mutlu sona taşıdı.

SAİT HALİM PAŞA YALISI'NDA GÖRKEMLİ GECE

Çiftin düğünü, Boğaz'ın incilerinden Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi. Davete sanat camiasından çok sayıda ünlü isim ve yakın dostları katıldı. Gecede sahne alan Alişan, sevilen parçalarıyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Takı töreninde ise Burak Bulut'un eşine taktığı altınlar adeta servet değerindeydi.

EĞLENCE AFTER PARTİ İLE DEVAM ETTİ

Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki düğünün ardından eğlence, after partiyle devam etti. Geceye önce kırbaç ve kamçı koreografisiyle sahne alan dansçılar damga vurdu.

Ardından kırmızı tulum ve siyah maskeleriyle "Squid Game"i andıran ekip enerjik performanslarıyla dikkat çekti. Eda Sakız ve Burak Bulut her iki gösteriye de piste çıkarak eşlik etti. Romantik anların yerini coşkunun aldığı düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.