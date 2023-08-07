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Bunu da gördük! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, ses teli operasyonu mu yaptırdı?

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Cinsiyet değiştirerek kadın olan fenomen Mika Can Raun'un ses teli operasyonu geçirdiği ileri sürüldü. Yeni sesiyle yayınladığı videoda "Her şeyi değiştirebilirsiniz" diyen fenomenin paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Mika Can Raun, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek kadın oldu. Bakım ve estetikleri için ayda 50 bin TL harcadığını söyleyen fenomen, son olarak ses teli operasyonu yaptırdığı iddia edildi.

"BU HAYATTA HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİYORSUNUZ"

Instagram hesabından bir video yayınlayarak "Bu hayatta gerçekten her şeyin bir çözümü var. Her şeyi değiştirebiliyorsunuz, her şeyi" diyen Mika Can Raun'un sesi dikkat çekti. Raun'un ses teli operasyonu yaptırdığını iddia eden takipçilerinin bir kısmı "Eski sesinden daha iyi olmuş" derken bir kısmı da tepki gösterdi.

Bunu da gördük! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, ses teli operasyonu mu yaptırdı?

Bunu da gördük! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, ses teli operasyonu mu yaptırdı?

Bunu da gördük! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, ses teli operasyonu mu yaptırdı?

Bunu da gördük! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, ses teli operasyonu mu yaptırdı?

Bunu da gördük! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, ses teli operasyonu mu yaptırdı?

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mika Can Raun Instagram Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Özgür Sevindik:

Bu değirmenin suyu nereden birtürlü anlamiyorum ne sevilecek bir yanı nede sevilecek bir yani var bu traverterin bu ülkede bunlara para verecek yedirecek bukadar enayi veya yumusatıcı varmı yahu

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Kaan Korkmaz:

Cinsiyet falan degistirmeyi geçtim artık bu tipler bu paraları nerden buluyor anlamış değilim.

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FATİH:

Yolda yürürken kimin erkek kimin kadın olduğunu anlayamıyorum bile artık. Allah'ım sen şaşırtma umarım bi erkeğe aşık olmam

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