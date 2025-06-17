Bülent Serttaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı, üniversiteden mezun oldu

"Bodrum Akşamları", "Adamın Dibi" gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü sanatçı Bülent Serttaş'ın kızı Miray, Koç Üniversitesi'nden mezun oldu. Serttaş, bu gurur dolu anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim gören Miray Serttaş, mezuniyetini bir fotoğraf eşliğinde duyurdu. Babası Bülent Serttaş da kızıyla duyduğu gururu duygusal bir mesajla ifade etti.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

"Canım kızım Miray, Koç Üniversitesi'nden mezuniyetinle gurur duyuyorum! Bu özel gününde hissettiklerimi kelimelerle anlatmak zor. Üniversite hayatın boyunca gösterdiğin azim, kararlılık ve başarıların her zaman takdire şayan oldu" diyen Serttaş, kızının birden fazla kez "Dekan Onur Listesi"ne girmesinden de övgüyle bahsetti.

Ünlü şarkıcı, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı, "Bu yolculukta verdiğin tüm emeklerin karşılığını almak paha biçilemez bir duygu. Şimdi yeni bir sayfa açılıyor hayatında ve biliyorum ki gelecekte de aynı başarılarla ilerleyeceksin. Seninle her zaman gurur duyacağım, güzel kızım. Yeni başlangıçların kutlu olsun! Mezuniyetin hayatına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim. Seni çok seviyorum!"