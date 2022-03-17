Bülent Ersoy, "Saldırgan köpeklere zehirli et verin" dediği için tepki çeken Yıldız Tilbe'ye sahip çıktı
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Bülent Ersoy, "Saldırgan köpeklere zehirli et verin" çıkışından dolayı tepki çeken Yıldız Tilbe'ye sahip çıktı. Katıldığı doğum gününde konuşan Ersoy, "Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı, insanlar onun kusuruna bakmasın" dedi.
Son günlerde sokak köpeklerin iki kişiye saldırdığını öğrenen Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yaptı. Köpeklerin öldürülmesi gerektiğini söyleyen Tilbe'ye birçok kişiden tepki yağarken ilk destek Bülent Ersoy'dan geldi.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlardaki sokak köpeği saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı.
Tilbe'nin bu ifadeleri sosyal medyada bir anda gündem oldu ve büyük tepki çekti. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Modacısı Pınar Kerimoğlu'nun doğum gününde basın mensuplarıyla sohbet eden Bülent Ersoy, meslektaşı Yıldız Tilbe'ye sahip çıktı. Tilbe'nin yanlış anlaşıldığını savunan Ersoy, "O canı veren Allah, onu alacak da Allah'tır. Bu çok insani bir şey değil. İnan Yıldız'ın da evi hayvanat bahçesi gibi. O onu o şekilde söylemek istemedi. 5 yaşındaki çocuk parçalanınca üzüntüsünden yazdı. O da bir anne. Öldürün demesi biraz yanlış. İnsanlar onun kusuruna bakmasın. Ben de melek değil. Çok hatalar yaptım, halk beni affetti.