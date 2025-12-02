Haberler

Bülent Ersoy sahnede ateş püskürdü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı

Bülent Ersoy sahnede ateş püskürdü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı Haber Videosunu İzle
Bülent Ersoy sahnede ateş püskürdü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bülent Ersoy, Kayseri'deki konserinde sinirlenerek mikrofon sehpasını sert bir şekilde fırlattı. Ardından görevliyi yanına çağıran Diva'nın, yüksek sesle bir şeyler söyleyip parmak salladığı görüldü. Konserin ilerleyen dakikalarında Ersoy bu kez bir dinleyiciye, "Sen sussana be! Vermiş 2 bin TL durmadan konuşuyor. Sustursanıza şunu" diyerek sert çıkıştı.

Kayseri'de sahneye çıkan Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, konser sırasında sinirlerine hakim olamadı. Repertuarının en sevilen eserlerini seslendirdiği sırada öfkelenen Diva, önce mikrofonu eline aldı daha sonra mikrofon sehpasını sert bir şekilde fırlattı. Sahnede yaşanan gerginlik dinleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı.

GÖREVLİYE SERT ÇIKIŞ: YANIMA GEL

Sinirli halini bir süre sürdüren Ersoy, sahnenin kenarında bekleyen bir görevliden yanına gelmesini istedi. Görevliye sert bir ses tonuyla çıkışan Diva, parmak sallayıp yüksek sesle konuştu. Bu anlar konser alanındaki izleyiciler tarafından kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videolara gelen yorumlarda birçok kullanıcı, "Diva yine sahnede olay çıkardı" ifadelerini kullandı.

DİNLEYİCİYE PATLADI: SEN SUSSANA BE!

Konserin ilerleyen dakikalarında Ersoy'un bu kez bir seyirciyle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Seyircilerle sohbet eden ünlü sanatçı, "Hiç Kayserili kocam olmadı" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu. Ancak bir dinleyicinin konuşmasından rahatsız olan Diva, sahnede aniden sertleşerek, "Sen sussana be!" diyerek tepki gösterdi.

"VERMİŞ 2 BİN TL DURMADAN KONUŞUYOR"

Sözlerini sürdüren Ersoy, "Vermiş 2 bin lira durmadan konuşuyor. Sustursanıza şunu, ben bunu mu dinleyeceğim?" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi.

Yaşanan tartışmalara rağmen Bülent Ersoy konserine kaldığı yerden devam ederek geceyi müzikle tamamladı. Diva'nın sahnedeki tepkileri, konser sonrası da sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ısınan oyuncular arasında kavga çıktı

Derbi öncesi ortalık karıştı
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜmit Yurtsever:

halen bunu izliyen varmı

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKıllanan adam:

Bunu bi hayır kurumuna bağışlayın artık

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.