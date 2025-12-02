Bülent Ersoy sahnede ateş püskürdü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı

Kayseri'de sahneye çıkan Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, konser sırasında sinirlerine hakim olamadı. Repertuarının en sevilen eserlerini seslendirdiği sırada öfkelenen Diva, önce mikrofonu eline aldı daha sonra mikrofon sehpasını sert bir şekilde fırlattı. Sahnede yaşanan gerginlik dinleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı.

GÖREVLİYE SERT ÇIKIŞ: YANIMA GEL

Sinirli halini bir süre sürdüren Ersoy, sahnenin kenarında bekleyen bir görevliden yanına gelmesini istedi. Görevliye sert bir ses tonuyla çıkışan Diva, parmak sallayıp yüksek sesle konuştu. Bu anlar konser alanındaki izleyiciler tarafından kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videolara gelen yorumlarda birçok kullanıcı, "Diva yine sahnede olay çıkardı" ifadelerini kullandı.

DİNLEYİCİYE PATLADI: SEN SUSSANA BE!

Konserin ilerleyen dakikalarında Ersoy'un bu kez bir seyirciyle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Seyircilerle sohbet eden ünlü sanatçı, "Hiç Kayserili kocam olmadı" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu. Ancak bir dinleyicinin konuşmasından rahatsız olan Diva, sahnede aniden sertleşerek, "Sen sussana be!" diyerek tepki gösterdi.

"VERMİŞ 2 BİN TL DURMADAN KONUŞUYOR"

Sözlerini sürdüren Ersoy, "Vermiş 2 bin lira durmadan konuşuyor. Sustursanıza şunu, ben bunu mu dinleyeceğim?" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi.

Yaşanan tartışmalara rağmen Bülent Ersoy konserine kaldığı yerden devam ederek geceyi müzikle tamamladı. Diva'nın sahnedeki tepkileri, konser sonrası da sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.