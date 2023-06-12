Bülent Ersoy konserinde şov yaptı! Sahnede orkestrasına para saçtı

Lüks hayatı ve harcamalarıyla sık sık adından söz ettire Bülent Ersoy, önceki akşam verdiği konserde para saçtı. Ersoy elindeki bir banknot parayı etrafa atarken onu izleyenler de alkışlarla karşılık verdi.

Şarkıları ve kendine has tarzıyla gündemden düşmeyen Bülent Ersoy, yaptığı harcamalarla da konuşulmaya devam ediyor. Önceki akşam gösterişli bir kıyafetiyle sahneye çıkan Ersoy, şovuyla da dikkatleri üzerine çekti.

SAHNEDE PARA SAÇTI

Daha önce birçok kez sahnesinde para saçan Bülent Ersoy, bu sefer de kural bozmadı. Kırmızı gösterişli kıyafetiyle sahneye çıkan Diva lakaplı Bülent Ersoy, şarkı arasında orkestrasına para saçtı. Ersoy'un şovu ise alkış ve ıslıklarla karşılandı. Ünlü ismin o anları da Temiz Magazin tarafından kayda alındı.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz sene de konserinde orkestrasına 5 bin TL para saçmıştı.