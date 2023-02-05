Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bülent Ersoy, önceki ve sonraki halini tuvalet ayrımı için koyan kebapçıya dava açıyor

Magazin Haberleri

İzmir Alsancak'ta bir kebapçı'nın tuvaletlere Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirmeden önceki halini erkekler tuvaletinin girişine, değişim sonrası halini ise kadınlar tuvaletine asıldığı görüntü tepki çekti. Diva'nın görüntünün gündem olmasının ardından kebapçıya dava açtığı iddia edildi.

Bülent Ersoy, İzmir'de Alsancak'ta bir kebapçıda kadınlar tuvaletine Ersoy'un kadın halini erkekler tuvaletine erkek halinin fotoğrafını asıp "Tuvalet seçimi bile zor şu hayatta" diye paylaşılması olay oldu.

DAVA AÇACAĞI İDDİA EDİLDİ

Pop Bizde adlı hesabın haberine göre Bülent Ersoy, kişilik haklarına zarar verdiği ve onuru, gururu zedelendiği ve alay edildiği gerekçesiyle dava kebapçıya dava açmaya hazırlanıyor.

Bülent Ersoy erkek ve kadın halini tuvalet ayrımı için fotoğrafını koyan kebapçıya dava açıyor

TEPKİ YAĞDI

Paylaşımı gören birçok sosyal medya kullanıcısı da kebapçının bu hareketine tepki gösterdi. Deniz Seki "Çok ayıp" derken Aysu Baceoğlu "Şimdi kebapçı düşünsün" yorumunu yaptı.

Bülent Ersoy erkek ve kadın halini tuvalet ayrımı için fotoğrafını koyan kebapçıya dava açıyor

Haberler.com - Magazin

Bülent Ersoy İzmir Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title