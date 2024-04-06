Buket Aydın ve Özgür Demirtaş Arasında Tepki Çeken Atışma

Buket Aydın, sunuculuk yaptığı bir sosyal medya kanalında "Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı" şeklinde tepki alan ifadeler kullanmıştı.

Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Altı üstü kıytırık bir spikersin. Sen kim oluyorsun da MİLYONLARCA insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun?

Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın."

BUKET AYDIN'IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Buket Aydın'ın sözleri, Ekrem İmamoğlu'nu sadece bir belediye başkanı olarak gördüğünü belirtmesiyle tepki çekmişti. Demirtaş'ın yanıtıyla bu konu daha da geniş bir tartışma haline geldi.

Buket Aydın, "Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı" ifadelerini kullanmıştı.

Aydın şunları söylemişti:

"Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı."

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN YANITI

Demirtaş yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Altı üstü kıytırık bir spikersin. Sen kim oluyorsun da MİLYONLARCA insanın oyunu almış bir insana karşı böyle konuşuyorsun? Kredi kartının limiti bitecek diye ödü kopan bir insansın. Milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamazsın."

NE OLMUŞTU?

KREDİ KARTI TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

İkilinin atışmaları geçmişte de gündem olmuştu.

Özgür Demirtaş, ilişkilerle ilgili "Hesabı ödeyemeyen benimle yemeğe çıkmasın" diyen Buket Aydın'a sosyal medya üzerinden göndermede bulunmuştu.

Demirtaş, söz konusu ifadelerin yer aldığı paylaşıma 'kredi kartı başvurusunun' yer aldığı bir yanıt vermişti.

KREDİ KARTIM BANA AİT

Buket Aydın ise Mikonos Adası'nda tatil yapan Özgür Demirtaş'ın katıldığı bir partiden görüntüleri Twitter hesabından paylaşımını alıntılayarak "Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde" notunu düşmüştü.

Aydın'ın bu sözlerinin ardından ortalık karışmış, Buket Aydın'ın yıllar önce katıldığı bir programda "Patronunun kredi kartını kullananlar" sözlerine üstü kapalı göndermede bulunan Özgür Demirtaş, "Kredi kartım bana ait" demişti.