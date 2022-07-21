Buket Aydın'la ayrılan Emir Sarıgül, Sibel Can'la görüntülendi

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene televizyoncu Buket Aydın ile yollarını ayıran Sarıgül, eski aşkına geri döndü.

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Magazin İfşa sayfasında yer alan habere göre, uzun yıllardır 51 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'la sık sık görüntülenen ancak ilişkisini kabul etmeyen 41 yaşındaki Sarıgül, yine şarkıcıyla bir araya geldi. Bodrum Torba'da görüntülenen ikili, yakın arkadaşlarıyla sohbet etti. Bir ara telefonuyla uğraşan Sarıgül, daha sonra Sibel Can ile arkadaşlarının yanından ayrıldı.

BUKET AYDIN'LA YOLLARINI AYIRDI

Emir Sarıgül ile Buket Aydın 1 yıl aşk yaşamış ancak geçtiğimiz sene yollarını ayırmıştı. Aydın'ın Sarıgül'ün evlilik baskısından sıkıldığı için ilişkiyi bitirdiği iddia edilmişti.