Buçe Buse Kahraman, başrol olduğu Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Buçe Buse Kahraman, yeni sezon öncesi kadrodan ayrıldı. Dizide Ferit'in yasak aşkı Pelin'i oynayan Kahraman'ın kadrodan neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Buçe Buse Kahraman, Diren Polatoğulları, Gülçin Santıroğlu, Çetin Tekindor ve Gözde Kansu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde yeni sezon öncesi beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Pelin'i oynayan Buçe Buse Kahraman, ekibe veda etti.

YENİ PROJE GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon hazırlıkları süren Yalı Çapkını dizisinde rolüyle geçen sezona damga vuran Buçe Buse Kahraman kadrodan ayrıldı. Apar topar kadrodan ayrılan oyuncu, henüz bir açıklama yapmadı. Özellikle Taylan Biraderler'in yönettiği, Timuçin Esen ve Ebru Özkan'la başrol oynadığı "Gri" dizisindeki oyunculuğu akıllarda yer eden Buçe Buse Kahraman yeni dizi ve film görüşmelerini değerlendirmeye başladı.