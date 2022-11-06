"Bu ülkeye fazlaydım" diyen Hilal Cebeci, şeffaf bluzla verdiği pozunu paylaştı

90'lı ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından şeffaf bluz ve iç çamaşırı ile verdiği eski bir pozunu "Ben bu ülkeye hep fazlaydım" başlığıyla paylaştı.