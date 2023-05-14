Bu sefer de oy kabinine sığmadı! 2 metre boyundaki komedyen Mesut Süre'nin paylaşımı güldürdü

Sunduğu eğlenceli programlarla tanınan 2 metre boyundaki komedyen Mesut Süre, bir kez daha oy kabinine sığmadı. Sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yapan Süre, "Bu sene ya kabinler bir tık büyük ya ben çekmişim azıcık" dedi.

İlişki Testi, Rabarba ve Meksika Açmazı gibi programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan radyo yayıncısı ve komedyen Mesut Süre, oy kullanmak için gittiği kabine sığmadı. Ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ise herkesi güldürdü.

"YA KABİNLER BÜYÜK YA BEN ÇEKMİŞİM"

2 metrelik boyundan dolayı daha önce de oy kabinine sığmayan Mesut Süre, bugün de kabine sığmayınca yaptığı paylaşımla güldürdü. Boyundan dolayı kabine sığmayan ünlü isim, "Geldi geldi! Bu sene ya kabinler bir tık büyük ya ben çekmişim azıcık" notunu yazdı. Süre'nin güldüren paylaşımı kısa sürede takipçilerinin yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Mesut Süre, daha önce de oy kabinine sığmamış ve yaptığı paylaşımla herkesi güldürmüştü.