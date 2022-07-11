Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı - Haberler

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Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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OnlyFans'a üye olan ünlü Twitch yayıncısı Amouranth, elde ettiği toplam gelirin 33 milyon 760 bin 272 dolar olduğunu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Corinna Kopf isimli OnlyFans içerik üreticisinin, 9 ay içerisinde 18 milyon dolar kazandığını açıklaması ABD'de gündem olmuştu. OnlyFans gelirinin açıklayan influencer'lar trendine bir isim daha katıldı.

Twitch'teki yayınlarıyla daha önce pek çok tartışmaya konu olan Amouranth lakaplı Katiyln Siragusa, OnlyFans'te sadece fotoğraflarını satarak kaç para kazandığını açıkladı.

Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı

Amouranth'ın Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda OnlyFans'ten elde ettiği toplam gelir tam 33 milyon 760 bin 272 dolar olduğunu açıkladı.

Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı

Amouranth şu anda içerik ürettiği platformlarda en çok izlenen kadın yayıncılar arasında yer alıyor.

Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

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