Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde Corinna Kopf isimli OnlyFans içerik üreticisinin, 9 ay içerisinde 18 milyon dolar kazandığını açıklaması ABD'de gündem olmuştu. OnlyFans gelirinin açıklayan influencer'lar trendine bir isim daha katıldı.

KAZANCINI AÇIKLADI

Twitch'teki yayınlarıyla daha önce pek çok tartışmaya konu olan Amouranth lakaplı Katiyln Siragusa, OnlyFans'te sadece fotoğraflarını satarak kaç para kazandığını açıkladı.

33 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETMİŞ

Amouranth'ın Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda OnlyFans'ten elde ettiği toplam gelir tam 33 milyon 760 bin 272 dolar olduğunu açıkladı.

EN ÇOK İZLENEN YAYINCILAR ARASINDA

Amouranth şu anda içerik ürettiği platformlarda en çok izlenen kadın yayıncılar arasında yer alıyor.