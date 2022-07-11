Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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OnlyFans'a üye olan ünlü Twitch yayıncısı Amouranth, elde ettiği toplam gelirin 33 milyon 760 bin 272 dolar olduğunu paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Corinna Kopf isimli OnlyFans içerik üreticisinin, 9 ay içerisinde 18 milyon dolar kazandığını açıklaması ABD'de gündem olmuştu. OnlyFans gelirinin açıklayan influencer'lar trendine bir isim daha katıldı.
Twitch'teki yayınlarıyla daha önce pek çok tartışmaya konu olan Amouranth lakaplı Katiyln Siragusa, OnlyFans'te sadece fotoğraflarını satarak kaç para kazandığını açıkladı.
Amouranth'ın Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda OnlyFans'ten elde ettiği toplam gelir tam 33 milyon 760 bin 272 dolar olduğunu açıkladı.
Amouranth şu anda içerik ürettiği platformlarda en çok izlenen kadın yayıncılar arasında yer alıyor.