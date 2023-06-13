Boşanma iddiasıyla gündeme gelen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan günler sonra yan yana poz

Gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu, haftalar sonra eşi Neslihan Atagül ile yan yana poz verdi. İkili verdikleri pozla da evliliklerinde bir kriz olmadığını ilan etmiş oldu.

2016 yılında görkemli bir düğünle Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarca gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi. Görüntülerin ardından boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten haftalarda sonra ilk kare geldi.

MUTLULUKLARI YÜZLERİNE YANSIDI

Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan ve evliliklerine devam eden çift, önceki gün Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'ta yatırım yapma kararı aldıkları ve ev baktıkları konuşulan ünlü çift, çıkan boşanma haberlerinin ardından yan yana poz verdi. Gülümseyerek poz veren ikili, evliliklerinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.

NE OLDU?

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" derken Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi.

Kadir Doğulu