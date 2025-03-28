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Boşanacakları iddia ediliyordu! Pelin Akil'den kafa karıştıran yanıt

Boşanacakları iddia ediliyordu! Pelin Akil'den kafa karıştıran yanıt
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Uzun zamandır eşiyle birlikte paylaşım yapmayan ve her yere yalnız gitmesi nedeniyle ayrılık iddialarını güçlendiren Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusuna, "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim." yanıtını vererek iddialarını güçlendiren bir tablo çizdi.

'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina ile mutluluklarını taçlandıran çiftin, geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Çiftin evlerini ayırdığı ve sosyal medyada birbirleriyle ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmamaları, bu iddiaları daha da güçlendirdi.

ÇARPICI İDDİA

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" Bu açıklamanın ardından taraflar sessizliklerini korudu ve iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

KAÇAMAK YANIT

Yaşananların ardından Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Bir iş görüşmesine gittiği belirten Pelin Akil, gazetecilerin kendisine yönelttiği ayrılık iddialarına kafa karıştıran bir yanıt verdi. Akil, "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" dedi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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