Boşanacakları iddia ediliyordu! Pelin Akil'den kafa karıştıran yanıt

'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina ile mutluluklarını taçlandıran çiftin, geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Çiftin evlerini ayırdığı ve sosyal medyada birbirleriyle ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmamaları, bu iddiaları daha da güçlendirdi.

ÇARPICI İDDİA

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" Bu açıklamanın ardından taraflar sessizliklerini korudu ve iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

KAÇAMAK YANIT

Yaşananların ardından Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Bir iş görüşmesine gittiği belirten Pelin Akil, gazetecilerin kendisine yönelttiği ayrılık iddialarına kafa karıştıran bir yanıt verdi. Akil, "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" dedi.