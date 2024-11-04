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Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı

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Daha önce 15 milyon TL borç ödediğini söyleyen ve "Kumarda 10-15 ev kaybettim" diyen Serdar Ortaç, elinde kalan son evini de satıyor. Ünlü sanatçının Sarıyer'de oturduğu 8 oda, 4 salon, 4 banyolu evine istediği fiyat ise dudak uçuklattı.

Uzun yıllardır kumara olan düşkünlüğüyle anılan ve bu yüzden servet kaybeden Serdar Ortaç, son olarak 15 milyon TL borç ödediğini açıklamıştı.

BİR ZAMANLAR GÖKDELENİ VARDI

"Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç, "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim, rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" demişti.

Oturduğu evin sadece elinde kaldığını söyleyen Serdar Ortaç, borçlarının da halen olduğunu söylemişti. Borçlarını ödeyemeyen Ortaç son mülkünü de iddialara göre satışa çıkardı. Yıllardır Sarıyer'in lüks bir sitesinde villada oturan ünlü şarkıcı, evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkardı.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın iddiasına göre Ortaç, Caddebostan'a taşınma kararı aldı.

Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı

BOĞAZ MANZARALI SÜPER LÜKS EV

İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, Boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu; 8 oda, 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı ev merak konusu oldu. Serdar Ortaç'ın lüks evi zaman zaman gündeme geliyordu.

Borçlar peşini bırakmıyor! Serdar Ortaç elinde kalan son evini dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Kumarcı olanın evı karısı olmaz

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Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

Tek tabanca adam. KEndi kazandı kendi kaybeder. Kimseyide ilgilendirmez. Öyle kalemi yorumu var ki istesin küllerinden doğar.

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Haber YorumlarıMekkeli Müşrik:

Dede 500x atar bekle ??

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Haber YorumlarıEgezen:

11 katlı gökdelen

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Haber Yorumlarıorhan duz:

Beyin varmi

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Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

dede buna asasını sallamamis hep koklemis

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