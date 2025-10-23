Haberler

Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen eşi Oben Alkan, kızları Suzan'ın zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. 2023 yılında evlenen çift, sosyal medyada yaptıkları açıklamada süreci endişe ve umutla takip ettiklerini belirtti. Küçük Suzan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Alkan, "Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen eşi Oben Alkan, kızları Suzan'ın zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Çift, endişe yaratan süreçte dualarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Geniş Aile, Yalan Dünya, Aslan Ailem, Kurşun ve Menajerimi Ara gibi dizilerdeki performanslarıyla tanınan Bora Akkaş, bu kez özel hayatıyla gündemde. 2023 yılında fenomen Oben Alkan ile dünyaevine giren Akkaş'ın, Suzan adını verdikleri kızları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Ancak mutlu aile, son günlerde zorlu bir dönemden geçiyor.

Bir süredir sosyal medyada sessiz olan Oben Alkan, kızları Suzan'ın zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alındığını duyurdu. Küçük Suzan'ın durumu sevenlerini endişelendirdi.

"HALA YOĞUN BAKIMDAYIZ"

Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar."

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Çift, gelen destek mesajları için teşekkür ederken, kızlarının kısa sürede sağlığına kavuşması için dua istedi. Küçük Suzan'ın tedavisinin yakında normal serviste devam edeceği öğrenildi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3. ziyaret

DEM heyetinden sürpriz hamle! Erdoğan'a gidecekler
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Hakkında hapis cezası istenen ünlü ismin kader günü belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.