Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen eşi Oben Alkan, kızları Suzan'ın zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Çift, endişe yaratan süreçte dualarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Geniş Aile, Yalan Dünya, Aslan Ailem, Kurşun ve Menajerimi Ara gibi dizilerdeki performanslarıyla tanınan Bora Akkaş, bu kez özel hayatıyla gündemde. 2023 yılında fenomen Oben Alkan ile dünyaevine giren Akkaş'ın, Suzan adını verdikleri kızları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Ancak mutlu aile, son günlerde zorlu bir dönemden geçiyor.

Bir süredir sosyal medyada sessiz olan Oben Alkan, kızları Suzan'ın zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alındığını duyurdu. Küçük Suzan'ın durumu sevenlerini endişelendirdi.

"HALA YOĞUN BAKIMDAYIZ"

Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar."

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Çift, gelen destek mesajları için teşekkür ederken, kızlarının kısa sürede sağlığına kavuşması için dua istedi. Küçük Suzan'ın tedavisinin yakında normal serviste devam edeceği öğrenildi.