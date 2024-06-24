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Bomba iddia! Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi

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Uzun yıllar aşk yaşadığı Duygu Sarışın ile yollarını ayıran Çağatay Ulusoy, gönlünü kreatif direktör Gizem Coşar'a kaptırdı. Sabaha karşı Ulusoy'un teknesinden ayrılırken görüntülenen Coşar, görüntülerin ardından sosyal medya hesabını gizliye aldı.

İçerde dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy uzun bir süre aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırdı. Tatil sezonunu teknede geçiren Ulusoy genç bir kadınla görüntülendi.

GECEYİ BERABER GEÇİRDİLER

Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre, şimdilerde Kübra dizisiyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, önceki sabah kreatif direktör Gizem Coşar'ı teknesinden indirirken objektiflere takıldı. Geceyi Ulusoy ile teknede geçiren Coşar, sabaha karşı bir bota binerek otele geçti. Yakışıklı oyuncu ile zaman geçiren Coşar, görüntülerin yayılmasıyla Instagram hesabını da gizliye aldı.

Bomba iddia! Çağatay Ulusoy yeni aşkıyla teknede görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Çağatay Ulusoy Duygu Sarışın Sosyal Medya ulusoy Ünlüler Magazin Haberler

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