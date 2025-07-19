Bodrum'da buz şoku: Türkiye güzeli tatilde hastanelik oldu

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, sadece bunaltıcı havaları değil, aynı zamanda sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle dışarıda tüketilen içeceklere eklenen hazır buzlar, son günlerde zehirlenme vakalarının başlıca sebebi haline geldi. Tatil bölgelerinde ve gece mekanlarında kullanılan bu buzlar ciddi risk taşıyor.

Bu sorunun son mağdurlarından biri ise 2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu oldu. Ailesiyle Bodrum'da tatildeyken serinlemek için içtiği buzlu su, genç kadını hastanelik etti.

Yaşadığı sıkıntılı anları anlatan Danoğlu, ilk olarak boğazında yanma hissettiğini söyledi. Sabah'ın haberine göre, bu rahatsızlık kısa sürede geçmeyince öksürük krizlerine dönüşen şikayetler nedeniyle eczaneye başvurdu. Eczacının, "Bu yaz bu tarz vakalarda artış var" şeklindeki açıklaması ise buzların tehlikesini gözler önüne serdi. Durumu ağırlaşan Danoğlu, mide bulantısı ve yoğun halsizlik nedeniyle hastanenin yolunu tuttu.

UZMANLAR UYARIYOR: BUZDA BAKTERİ VE VİRÜS RİSKİ

Sağlık uzmanları, özellikle dışarıda tüketilen buzların hijyen açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Uygun koşullarda üretilmeyen ve depolanmayan buzlar, E. coli, Salmonella ve Norovirüs gibi ciddi enfeksiyonlara yol açabilecek mikroorganizmaları barındırabiliyor. Bu bakteriler, buzun temas ettiği içecek aracılığıyla doğrudan vücuda geçebiliyor. Ayrıca bazı buz kalıplarının musluk suyundan yapılması, ağır metal veya kimyasal madde bulaşı riskini de artırıyor. Yetersiz hijyen, kötü saklama koşulları ve çözülüp tekrar dondurulan buzlar, kontaminasyon ihtimalini kat kat yükseltiyor.

Uzmanlara göre, yaz aylarında görülen ani mide bulantısı, ishal, karın ağrısı ve solunum yolu semptomlarının bir kısmı, doğrudan bu tarz hijyenik olmayan buz tüketimiyle ilişkili olabilir. Vatandaşlara ise "kaynağını bilmediğiniz buzları tüketmeyin" uyarısı yapılıyor.