Bilim insanları bile şaşkın: Neonsu yeşil parlayan 'Uzaylı' köpek balığı görüntülendi

ABD kıyılarında fosforlu yeşil renkte parlayan bir köpek balığı türü görüntülendi. Bu ilginç canlı, tehdit hissettiğinde balon gibi şişme özelliğine sahip ve balıkçıların oltalarına takılma ihtimali oldukça yüksek.

"Swell shark" (şişen köpek balığı) olarak bilinen bu tür, neon yeşil renkte parlıyor ve tehlike anında kendisini şişirebiliyor. Yaban hayatı biyoloğu Forrest Galante, bu özel canlıyla Güney Kaliforniya kıyılarında karşılaştı.

Discovery kanalında yayınlanan Shark Week (Köpek Balığı Haftası) özel programında konuşan Galante, "Başka bir gezegenden gelmiş gibi görünüyordu" dedi ve ekledi: "Hayatımda gördüğüm en büyüleyici uzaylı benzeri köpek balığı türlerinden biri. Gerçekleşmiş bir uzaylı rüyası gibiydi."

Yaklaşık 100 farklı türle ABD, dünyadaki en zengin köpek balığı çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Kaliforniya'ya özgü bu şişen köpek balığı türü ise bu çeşitliliğin en dikkat çekici örneklerinden biri.

Galante, bu canlıyı Kaliforniya'daki Santa Barbara kıyılarında yer alan sekiz adalık Channel Islands (Kanal Adaları) takımadalarında buldu.

Avcılardan Korunmak İçin İki Katına Çıkıyor

Şişen köpek balıkları, kendilerini yırtıcılardan korumak için normal boyutlarının iki katına kadar genişleyebiliyor. Şiştikten sonra ise yırtıcıların onları çekip çıkarmasını ve yemesini engellemek için kendilerini kayalıkların arasına sıkıştırıyorlar.

Galante bu savunma mekanizmasını, "Bir top gibi kıvrılıp o kocaman, şişkin karınlarıyla kendilerini iki kayanın arasına kilitliyorlar. Bir nevi köpek balığı dünyasının balon balığı gibiler" sözleriyle açıklıyor.

Ayrıca Galante, bilim insanlarının bu canlıdaki yeşil ışıltının derilerindeki özel bir proteinden kaynaklandığına ve bu ışığın zifiri karanlık okyanusta bir iletişim biçimi olarak kullanıldığına inandıklarını belirtti.

Balıkçıların Oltasına Takılabilir

Bu köpek balıkları genel olarak ışığın neredeyse hiç ulaşmadığı 450 metre (1.500 fit) derinliklerde yaşasa da zaman zaman sığ sularda yüzerken de görülebiliyorlar. Bu durum, amatör bir balıkçının oltasına bu "uzaylı benzeri" canlının takılabileceği anlamına geliyor.

Hayatta kalabilmek için sürekli hareket etmek zorunda olan diğer köpek balığı türlerinin aksine, şişen köpek balıkları suyu ağızlarına çekip solungaçlarına pompalayabilirler. Bu özel yetenekleri sayesinde okyanus tabanında hareket etmeden kalabilir ve kayalık mağaralarda saatlerce saklanabilirler.