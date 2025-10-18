Haberler

Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Birce Akalay, meme kanseri farkındalık etkinliği kapsamında Anadolu Efes - Panathinaikos maçında sahaya çıkarak sembolik atış yaptı. Ancak aynı dakikalarda, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. Oyuncunun moralinin bozulduğu ve devre arasında kulise geçtiği görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasaklı ve uyarıcı madde kullandıkları iddiasıyla 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismin evine operasyon düzenlemişti. O gün herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı açıklanmış, ünlü isimler ifadeleri ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında alınan numunelerin incelenmesi sonucunda 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirlendi. Bu isimlerden birinin ünlü oyuncu Birce Akalay olduğu öğrenildi.

Akalay, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde Anadolu Efes - Panathinaikos maçının sembolik başlangıcını yaptı. Sahaya çıkarak pembe topu fırlatan oyuncu, sosyal sorumluluk mesajı verdi.

Maçın ilk yarısını tribünden izleyen Akalay, test sonucunun pozitif çıktığını bu sırada öğrendi. Haberin yayılması üzerine devre arasını kuliste geçiren Akalay'ın moralinin bozuk olduğu ve keyifsiz halleri kameralara yansıdığı bildirildi.

Kanında yasaklı madde çıkan ünlüler arasında yer alan Birce Akalay'dan test sonucunun ardından açıklama yaptı. Söz konusu yasaklı maddeyi kullanmadığını iddia eden Akalay, "En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle." dedi.

