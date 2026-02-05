Haberler

Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Güncelleme:
Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın yaklaşık 20 yıl önce sunuculuk yaptığı görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Söz konusu görüntülere kayıtsız kalmayan Akalay da verdiği yanıtla takipçilerini geçmişe götürdü.

  • Birce Akalay'ın 21 yaşındayken spor programında sunuculuk yaptığı bir görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
  • Birce Akalay şu anda 41 yaşında.

Ekranların sevilen isimlerinden Birce Akalay'ın, sosyal medyada dolaşıma giren nostaljik bir görüntüsü gündeme oturdu.

"KADIN YORUMCUYU TANIDINIZ MI?"

Bir kullanıcı, ünlü oyuncunun yaklaşık 20 yıl önce spor programında sunuculuk yaptığı bir anları paylaşarak; "Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?" diye sordu. Söz konusu paylaşıma kayıtsız kalmayan Akalay ise videoya yanıt verdi.

Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

"BEN TANIDIM VE GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM…"

Şimdilerde 41 yaşında olan Akalay, "Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum… 21 yaşımdayım" ifadelerini kullanarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Oğlum kırık mısınız? Neresi güzel yaaa.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa.tukat:

hee yav….şaşırdım….

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

