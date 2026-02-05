Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ekranların sevilen isimlerinden Birce Akalay'ın, sosyal medyada dolaşıma giren nostaljik bir görüntüsü gündeme oturdu.

"KADIN YORUMCUYU TANIDINIZ MI?"

Bir kullanıcı, ünlü oyuncunun yaklaşık 20 yıl önce spor programında sunuculuk yaptığı bir anları paylaşarak; "Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?" diye sordu. Söz konusu paylaşıma kayıtsız kalmayan Akalay ise videoya yanıt verdi.

"BEN TANIDIM VE GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM…"

Şimdilerde 41 yaşında olan Akalay, "Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum… 21 yaşımdayım" ifadelerini kullanarak takipçilerini geçmişe götürdü.