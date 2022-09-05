Bir efsane daha sona erecek! Bu sezon final yapacak Yasak Elma'dan bomba transfer

FOX TV ekranlarında yayınlamaya başlamasının ardından büyük bir hayran kitlesi yakalayan Yasak Elma dizisi bu sezon final yapacak. Yıllar içerisinde birçok oyuncuyu kaybeden, birçok oyuncuyu da kadrosuna katan Yasak Elma dizisinin son transferi ünlü oyuncu Bekir Aksoy oldu.

Türkiye'de izleyicilerin hayli ilgi gösterdiği dizilerden biri de FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma oldu. 2018 yılından bu yana ekranlarda olan Yasak Elma, bu sezon final yaparak bir efsanenin bitmesine neden olacak. Ancak yapım ekibi, final sezonuna güçlü girmek için kolları sıvadı.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Usta yapımcı Fatih Aksoy'un imza attığı FOX'un "Yasak Elma" dizisinin 6. sezon çekimleri başlıyor. Salı günü sete çıkması planlanan diziyi Melis Civelek ile Zeynep Gür yazıyor. Geçen sezon sonunda trafik kazası sahnesi yaşanmış ve bu kazada Çağatay (Berk Oktay) ölmüştü.

BEKİR AKSOY TRANSFER EDİLDİ

Dizinin yeni sezonu 2 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak. İlk sahnelerde Doğan (Murat Aygen) cinayete azmettirmekten hapistedir. Holdingin başına geçen Yıldız (Eda Ece) Doğan hapisteyken kızı Ceylan'ı dünyaya getirmiştir. Yine birbirinden eğlenceli sahnenin yer aldığı dizinin yeni oyuncuları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu sezon ekranlara veda edecek olan dizinin en flaş ismi yeni transfer Bekir Aksoy olacağa benziyor.