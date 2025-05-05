Bir döneme damga vuran Ragga Oktay seneler sonra görüntülendi

Bir dönem "Çukulata Kız" şarkısıyla müzik listelerini altüst eden Ragga Oktay, uzun süren sessizliğini bozdu. 90'lı yıllarda Türkiye'de müziğe adım atan ve karakteristik tarzıyla hafızalara kazınan şarkıcı, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Hollanda'da yaşayan ailesini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Ragga Oktay, Türkiye'deki projeleri nedeniyle İstanbul'a geldiğini belirtti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, müzikten hiç kopmadığını ifade etti.

"Ailem hâlâ Hollanda'da. Gidip geliyorum ama Türkiye'de işlerimiz var, buradayım. Müziği bırakmadım, konserler devam ediyor," diyen Oktay, sahnelerde aktif olarak yer aldığını dile getirdi. 1995 yılında Galatasaray'ın futbolcu seçmelerine katılmak için Türkiye'ye gelen ancak aynı gün albüm anlaşması yaparak müzik kariyerine yönelen Ragga Oktay, o dönemde farklı aksanı ve tarzıyla dikkat çekmişti.

"HAYAT DEĞİŞTİ"

Yeni müzik üretimleriyle ilgili soruları da yanıtlayan şarkıcı, sektördeki değişimi şu sözlerle değerlendirdi: "Kaliteli işler de var, kalitesiz işler de… Bu bizim zamanımızda da böyleydi. Aslında sadece müzik değil, hayat değişti. İnsanların bakış açısı farklılaştı. Her şeyi olduğu gibi kabullenmek gerekiyor."