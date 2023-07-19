Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Murat Cemcir ve Seda Bakan, Ahmet Kural'ın düğününe katılmadı

Murat Cemcir ve Seda Bakan, Kardeş Payı dizisinde birlikte rol aldıkları ve sonrasında da görüşmeye devam ettikleri Ahmet Kural'ın düğününe katılmadı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan ünlü isimlerin arasında ne olduğu ise merak konusu oldu.