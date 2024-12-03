Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü

 Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan Eray Özbal'ın değişimini görenler "Başka bir yerde görsem tanımam" demekten kendini alamıyor.

Sev Yeter, İsyankar, Katma Değer Şaban, Yaralı ve Kayıp Kızlar gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Eray Özbal, şu sıralar son haliyle gündemde... 1957 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen ve genelde kötü rollerde hatırladığımız Özbal'ın şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.

"ZAMAN İNSANI DEĞİŞTİRİYOR"

Yeşilçam yıldızının son halini görenler "Zaman insanı değiştiriyor", "Başka bir yerde görsem tanımam", "Görünce tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Eray Özbal'ın son hali;

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Okul servisinde iğrenç olay
img

Suriye'de PKK afişlerini paramparça ettiler
img

Kırmızı bültenle aranıyordu, Türkiye'de yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. Bölüm TRT1 HD izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Memur ve emekli zam oranı 2025'te ne kadar olacak? Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.