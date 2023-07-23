Billur Kalkavan'ın mezarı perişan halde! Sevgilisi 'Onu unutamıyorum' demişti

Akciğer kanseriyle mücadelesini kaybeden Billur Kalkavan'ın mezarının bakımsız ve perişan halde olduğu ortaya çıktı. Sevgilisi Buğra Bahadırlı ise suçlamalara cevap verdi.

Billur Kalkavan, akciğer kanseriyle mücadelesini Ekim 2002'de kaybetmişti. Son gördüğü kemoterapi sonrası vücudunda oluşan bir mantar nedeniyle hayatını kaybederek sevenlerini üzüntüye boğan sanatçı, Zincirlikuyu Camii'nde gözyaşlarıyla yolculuğuna uğurlanmıştı.

SON HALİ ŞOKE ETTİ!

14 yıllık sevgili Buğra Bahadırlı "Billur'u hep yaşatacağım" şeklinde duygu yüklü sözler sarf etmesine karşın ünlü oyuncunun vefatından dokuz ay sonra sosyal medyada paylaşılan bir görüntü herkesi şoke etti.

KIRILMIŞ MEZAR TAŞI, KURUMUŞ OTLAR!

Billur Kalkavan'ın defnedildiği gün çiçeklerle donatılmış olan mezarının son hali üzüntü ve şaşkınlık yaşattı. Söz konusu videoda; mezar taşının kırıldığı ve kurumuş çiçeklerin olduğu görüldü.

BUĞRA BAHADIRLI: YETKİM YOK

Billur Kalkavan'ın mezarın bakımsız görünmesi herkesi şoke etmişti ve sevgilisi vefasızlıkla suçlanmıştı. Bahadırlı, POSTA'ya yaptığı açıklamada kendisine yönelik suçlamalara cevap verdi:

"Billur, annesi, annanesi, ve dedesinin birlikte yattığı aile mezarlığına defin edildi. Hukuki olarak tek başıma bir karar alma ve imza atma yetkim yok.

Ailesinden mezarı yaptırmak isteyen akrabaları oldu. 5 temmuzda ruhsatı çıktı yapım çalışmaları başladı ve yapılıyor...

Manevi duyguların bağların olduğu hassas konular bunlar. Mezarını ziyaretine gittim tabii ki. Fakat Billur'u yaşatmak temsili olarak yattığı yer haricinde, kalbinde, evinde, kedileri, çiçekleri ve fikirleri ile birlikte, bana ve birbirimize kattıklarımız ile yaşamak ile gerçekleşir...

Bizim evdeki çiçeklerin bir çoğu satın alınmış veya dalından koparılmış değil aksine sokağa bırakılıp kurtarılan çiçeklerden oluşuyor. Kedilerimiz satın alınmış değil, sokaktan alınmış kediler.

Billur yaşamdan koparılan şeyler ile etrafını süsleyen değil, aksine yaşamdan kopmaya başlayan canlılara yaşam alanı yaratmaya çalışan bir ruhtu.

Yaşayan insanlar veya canlılar ilgilenilmediğinde kaderine terk edilir… Ölüm en saygı duyulacak anlardan biridir. Oysaki ölüm yaşamın değerini daha çok hatırlatır.

Billur' a sahip çıkan bir çok kişiye teşekkür ederim. Billur'un fikirlerine vizyonuna ve düşüncelerine de sahip çıkmaya devam edin."