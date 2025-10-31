Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Grammy ve Oscar ödüllü sanatçı Billie Eilish, milyarderlere yaptığı eleştirilerle gündem oldu. New York'ta düzenlenen 2025 Wall Street Journal Innovator Awards (Yenilikçi Ödülleri) töreninde sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konuşmasında servet sahibi isimlere seslenerek, "Paranız varsa, onu iyi şeyler için kullanın" mesajı verdi.

11,5 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

29 Ekim Çarşamba gecesi New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen törende Eilish, 11,5 milyon dolar (yaklaşık 8,7 milyon sterlin) tutarında bir bağışı hayır kurumlarına yapma sözü verdi. Bu yılki etkinlikte kendi alanlarında "oyunun kurallarını değiştiren" isimler ödüllendirildi.

Kazananlar arasında Spike Lee (Sinema), Ben Stiller (Eğlence), Hailey Bieber (Güzellik), Priscilla Chan (Bilimde Hayırseverlik) ve Mellody Hobson ile George Lucas (Tasarım) yer aldı.

"EMPATİYE HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYACIMIZ VAR"

Gecede "Müzik Yenilikçisi Ödülü"nü kazanan Eilish, sahnede yaptığı konuşmada dünyadaki eşitsizliklere dikkat çekti. Uzun süredir hayvan hakları ve iklim adaleti için kampanyalar yürüten sanatçı, toplumun en zengin kesimlerine empati çağrısında bulundu.