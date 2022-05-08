Bilge Öztürk ve kendisinden 22 yaş küçük sevgilisinden sarmaş dolaş aşk pozu

Avukat Bilge Öztürk, bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan'la yaşadığı fırtınalı aşk nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarından düşmüyordu. Tarkan'la ayrılığının ardından bir süre sessiz bir hayat yaşayan Öztürk, şu sıralar kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşk nedeniyle sık sık gündeme geliyor.

"ÇOK MUTLUYUM" DEMİŞTİ

Öztürk, daha önce kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında, "Üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" diye konuşmuştu.

İSPANYA'DAN AŞK POZU

Taze aşıklar, rotayı İspanya'ya çevirdi. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında 74.9 bin takipçisi bulunan Öztürk, sevgilisiyle verdikleri romantik pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştığı bu kare, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o fotoğraf:

















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