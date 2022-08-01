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Bikinili Pozlardan Sonra İç Çamaşırı Pozu Paylaştı

Bikinili Pozlardan Sonra İç Çamaşırı Pozu Paylaştı

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Her fırsatta cesur pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel şarkıcı, son olarak iç çamaşırlı pozunu paylaştı.

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Güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla yürek hoplatmaya devam ediyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı, son olarak iç çmaşırlı pozuyla adeta şov yaptı. Polat'ın paylaşımı takipçilerinin gözlerini kamaştırdı.

3.4 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcı Ebru Polat, yine sınırları zorladı. Cesur bir pozunu daha takipçilerine sunan Polat, düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkat çekti.

Polat paylaşımınada "Şimdi siz yine tatil fotosu görüyorsunuz ama sadece 2 saatlik dinlenme fotosu bu. Hafta sonu yoğun konser temposundan hazır bodrumda konserimiz varken 2 saat güneşlendik. Ben ne zaman tatil yapıcam acaba" ifadelerini kullandı.

Snob Magazin / Magazin

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