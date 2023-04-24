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Bihter filminin başrol oyuncuları Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi

Magazin Haberleri

Bihter adıyla filmi çekilmeye başlanan Aşk-ı Memnu setinden ilk kareler gelmeye başladı. Filmde Bihter'i oynayan Farah Zeynep Abdullah ile Behlül'ü oynayan Boran Kuzum birlikte poz verdi.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen dizi "Bihter" adıyla film oluyor. Çekimleri başlanan filmin setinden kareler gelmeye devam ediyor.

BİHTER VE BEHLÜL'DEN KARE GELDİ

Filmde Bihter'i oynayan Farah Zeynep Abdullah ile Behlül'ü oynayan Boran Kuzum da setten ilk fotoğrafını paylaştı. Ayna karşısında poz veren yeni Bihter ve Behlül'ü pozu kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bihter filminin başrol oyuncuları Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi

KADRODA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Merakla beklenen Bihter filminde Adnan Bey'e daha önce sayısız projede rol alan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Osman Sonant hayat verecek. Filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal'i Helin Kandemir, Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi, Peyker'i Nezaket Erden, Beşir'i Lorin Merhart, Matmazel'i ise Ebru Özkan oynuyor.

Bihter filminin başrol oyuncuları Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi

Bihter filminin başrol oyuncuları Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'tan ilk kare geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Farah Zeynep Abdullah Boran Kuzum Aşkı Memnu Magazin Haberler

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