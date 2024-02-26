Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geliyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirdi. Peş peşe iki ameliyat geçiren ve haftalardır tedavisine hastanede devam edilen Tanrıöğen, sağlık sorunlarından dolayı Kızılcık Şerbeti'ne veda etti. Usta oyuncunun oynadığı Abdullah rolünü ise Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.

SETTAR TANRIÖĞEN'İN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK

Oyuncu değişikliği hakkında Show TV'den yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yapımını Gold Film'in üstlendiği, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir.

Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır..."