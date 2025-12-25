'Ben de özledim'

Haberler

Beyazıt Öztürk, uzun bir aradan sonra 'Beyaz'la Joker' isimli yarışma programıyla Kanal D ekranlarına dönüyor. Programda eğlence ve samimiyet ön planda olacak. Yarışmanın büyük ödülü 3 milyon TL olarak belirlenirken, Beyazıt Öztürk, yarışmacılardan yana olacağını ve onları destekleyeceğini açıkladı.

YILLAR sonra yeniden Kanal D ekranında, bu kez 'Beyaz'la Joker' isimli yarışmayla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Beyazıt Öztürk ilk kez konuştu. Kendine özgü mizahını ortaya koyduğu tanıtım filmi izlenme rekoru kıran ünlü şovmen heyecanını anlatarak "İlgiyi gördüm, çok hoşuma gitti. Herkes çok özlemiş, ben de acayip özledim. Yeniden tek başıma program yapıyor olmak çok özel bir duygu. Programın yayınlanacağı günü merak ediyorum. İnşallah insanlar vermek istediğim şeyleri alırlar" dedi.

'EĞLENCELİ BİR İŞ YAPMAK İSTİYORUZ'

İzleyicilerin beklentisinin farkında olduğunu belirten Beyazıt Öztürk, programda samimiyetin ve eğlencenin başrolde olacağını söyledi: "İşin içinde ben olduğum zaman insanların beklentilerini az çok biliyorum. 'Acaba ne olacak?' diye bir merak oluyor. Biz de işi daha eğlenceli hale getirmek istiyoruz. İnsanlar benim samimiyetimi biliyor, onu da programın içine koyacağız."

'YARIŞMACILARDAN YANA OLACAĞIM'

Beyaz, büyük ödülü 3 milyon TL olan yarışmada yarışmacılardan yana olacağının altını çizdi. Öztürk, "Yarışmacıların kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben 'para' diyemiyorum, öyle bir sıkıntım var. 'Likit' diye bahsedeyim. Söyleyemediğim bir şeyi ödemeye çalışacağım ama ödeyeceğim, söz" diye konuştu.

'Beyaz'la Joker', ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranında olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
