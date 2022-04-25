Beta lakaplı rapçi Berk Bayındır... 8 KATTAN DÜŞEREK VEFAT ETTİ!

Olay sabah saatlerinde Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta meydana geldi.

'Beta' lakabıyla tanınan 31 yaşındaki rapçi Berk Bayındır ikamet ettiği rezidansın 8. katındaki dairesinin camından düşerek hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü.

Mahalle esnaflarından Ali Öndin, "Kız arkadaşıyla mı, ailesiyle mi sorunu vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8'inci kattan düşmüş.

Pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü.

Yanında zaten iki üç kişi vardı. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu.

O kadın, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar baktı ama ölmüştü" dedi.

"BUNU SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM"

Rapçi Berk Bayındır'ın kız arkadaşı Simla Ener ise, "Bir şey söylemek istemiyorum.

Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" diye konuştu.

Magazinkolik / Magazin