Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
İnci Taneleri dizisinde "Semiramis" karakteriyle beğeni toplayan Bestemsu Özdemir, eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem'den romantik bir evlilik teklifi aldı. Teklifi kabul eden oyuncu, yüzüğünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinde "Semiramis" karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatıyla da gündemde. Burak Deniz ile ilişkisini noktaladıktan sonra eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile aşk yaşamaya başlayan Özdemir, mutluluğunu taçlandıracak bir adım attı.

Güzel oyuncu, sevgilisi Ersin Görkem'den romantik bir evlilik teklifi aldı. Teklifi kabul eden Özdemir, bu özel anı Instagram hesabından yüzüğünü göstererek paylaştı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Özdemir'in hamile olduğu ve bu nedenle çiftin apar topar evleneceği yönünde iddialar da gündeme gelmişti. Ancak güzel oyuncu, bu söylentilere dair herhangi bir açıklama yapmadı.

