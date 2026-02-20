Haberler

Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım

Berlin dönüşü Özgü Namal'dan açıklama: Herkesin yapması gerekeni yaptım
Ünlü oyuncu Özgü Namal, başrolünü üstlendiği Sarı Zarflar filmiyle katıldığı Berlin Film Festivali dönüşünde açıklama yaptı. Festivalde sorulan 'Türkiye' sorusuna verdiği yanıtla alkış toplayan Namal, gelen yorumlara cevabıyla dikkat çekti.

  • Özgü Namal, Berlin Film Festivali'nde Sarı Zarflar filmiyle Gümüş Ayı 'En İyi Oyuncu Performansı' adayları arasında gösterildi.
  • Özgü Namal, Sarı Zarflar filminin Almanya'da çekilmesinin bir zorunluluk değil, yaratıcı bir tercih olduğunu söyledi.
  • Özgü Namal, 'Herkesin yapması gerekeni yaptım' ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu Özgü Namal, başrolünde yer aldığı Sarı Zarflar filmiyle katıldığı Berlin Film Festivalinde hem performansıyla hem de verdiği açıklamayla gündem oldu. Festival sırasında kendisine yöneltilen, filmin Türkiye'de çekilip çekilemeyeceğine dair soruya verdiği cevap dikkat çekmişti. Namal, Almanya'da çekilmesinin bir zorunluluk değil, yaratıcı bir tercih olduğunu belirtmişti.

Berlin dönüşüilk kez Gazetemagazin'e konuşan Namal şunları söyledi:

"Herkesin yapması gerekeni yaptım. Niye olay oldu onu da anlamadım."

Özgü Namal festivalde verdiği yanıtla büyük beğeni toplamıştı:

"Bu, Türkiye'de çekilemeyen bir film değil. Almanya'da çekilmesi bir zorunluluk değil, bir tercih."

Film festivalinin ana yarışma bölümünde yer alan Namal, Gümüş Ayı "En İyi Oyuncu Performansı" adayları arasında gösterildi.

