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Bergüzar Korel'in uyumasını taklit eden Halit Ergenç, izleyicileri kırıp geçirdi

Magazin Haberleri

Uzun yıllardır Bergüzar Korel ile evli olan oyuncu Halit Ergenç, eşinin uyumasını taklit etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Korel, "Uyurken hep izler beni... Güzelliğimin gölgesinde uyuyakalır" notunu yazdı.

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında Ali'yi, 2020 yılında Han'ı, 2021 yılında da kızı Leyla'yı kucağına aldı. Bir süredir yurt dışında yaşayan sevilen çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımla takipçilerini güldürdü.

"ROMANTİK ANLARIMIZI PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Çocukları eve bırakarak baş başa zaman geçirmek için dışarı çıktıklarını söyleyen Bergüzar Korel, eşinin kendisini taklit ettiği anları paylaştı. Kendi pozlarını yayınladıktan sonra Ergenç'in kendisinin uyumasını taklit ettiği videosunu paylaşan Korel, "Bugün baş başa kaçtık evden. Nehir kenarında bisiklete bindik. Sonra yemeğe oturduk. Uyurken hep izler beni, güzelliğimin gölgesinde uyuyakalır. Onu anlatıyor... Bu romantik anlarımızı sizlerle paylaşmak istedim. Biraz ilham almak isterseniz yana kaydırmanız yeterli" notunu yazdı.

Bergüzar Korel'in uyumasını taklit eden Halit Ergenç, izleyicileri kırıp geçirdi

Bergüzar Korel'in uyumasını taklit eden Halit Ergenç, izleyicileri kırıp geçirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Bergüzar Korel Halit Ergenç Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

afferin, evli, mutlu , çocuklu olan herkese afferin. iki günde birbirini tüketenlere yuhhh

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