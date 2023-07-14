Üye Girişi
Haberler

Beren Gökyıldız'a "Kilo ver" dediği için tepki çeken İbrahim Tatlıses isyan etti: Bu kadar basitsiniz

Magazin Haberleri

"Yeşil Vadi'nin Kızı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'a uyarıda bulunarak "5-6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" dedi. Sözlerinden dolayı tepki çeken Tatlıses, sosyal medya hesabından sitem ederek "Ben içimden geçen güzellikleri yazdım sizler de içinizden geçen çirkinlikleri yazdınız bu kadar basitsiniz" dedi.

Zaman zamana gündeme dair yaptığı yorumlar adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyardığı için tepki çekti. Gelen eleştirin ardından isyan eden Tatlıses, "Bu kadar basitsiniz" diyerek sitem etti.

"BEN GÜZELLİKLERİ YAZDIM, SİZ İÇİNİZDEKİ KÖTÜLÜKLERİ"

Sözlerinden dolayı sunucu Serap Paköz başta olmak üzere birçok kişinin tepkisini çeken Tatlıses, yeni bir paylaşım yaparak sitem etti. Gökyıldız'ı iyi niyetle uyardığını söyleyen Tatlıses, "Allah aşkına bu yazıda ne var, aramak istersen çok şey var. Ben içimden geçen güzellikleri yazdım sizler de içinizden geçen çirkinlikleri yazdınız bu kadar basitsiniz" dedi.

Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' dediği için tepki çeken İbrahim Tatlıses isyan etti: Bu kadar basitsiniz

NE DEMİŞTİ?

Tatlıses genç oyuncu için "Yeşil vadinin kızının 5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' dediği için tepki çeken İbrahim Tatlıses isyan etti: Bu kadar basitsiniz

Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' dediği için tepki çeken İbrahim Tatlıses isyan etti: Bu kadar basitsiniz

İlgili Haberler
Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' diyen İbrahim Tatlıses'e öfke kustu: Şiddet yanlısıSerap Paköz, Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' diyen İbrahim Tatlıses'e öfke kustu: Şiddet yanlısı
İbrahim Tatlıses'in 'Kilo vermesi lazım' dediği Beren Gökyıldız'dan cevap geldiİbrahim Tatlıses'in "Kilo vermesi lazım" dediği Beren Gökyıldız'dan cevap geldi
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

İbrahim Tatlıses Beren Gökyıldız Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

aristoteles:

Kadinlara yaptıklarıyla anılan bir adamın bir kıza dogru söyler söylemedini bekleyemezsiniz

Cevap Yaz1047Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title