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Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti

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Dün akşam düzenlenen Oscar Ödülleri'ne katılan dünyaca Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti. Benzerlik karşısında şaşkına dönen Özay ise o anlara sessiz kalamadı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 96'ncı Oscar Ödülleri'nde ilginç anlar da yaşandı. Oppenheimer filminin 7 ödül aldığı gecede En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Emma Stone'a gitti. Ödül konuşması yapan oyuncuyu izlerken gözleri dolan diğer güçlü aday Lily Gladstone'u görenler ise neye uğradığını şaşırdı.

GUPSE'DEN YORUM GECİKMEDİ

Geceye siyah elbisesi ve gösterişli takılarıyla katılan dünyaca ünlü oyuncuyu görenler Gupse Özay'a benzetti. Kendisi de bu benzerliğe sessiz kalamayan Gupse Özay, Instagram hesabından ünlü oyuncunun fotoğrafını yayınlayarak "Evet dün Oscar alamadım. Ama Emma'yı tebrik ediyorum" diyerek espri yaptı.

Gecede En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Emma Stone, teşekkür konuşmasında en güçlü rakibi Lily Gladstone'u anmadan geçmedi. Oyuncu da sahnedeki Emma'yı izlerken duygusal anlar yaşadı.

Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti

Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti

Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti

Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti

Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Gupse Özay Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Gupse bundan 10 defa güzel ve üstüne üstlük o bir anne ..

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