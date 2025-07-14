Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir

Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir
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Radyo programında kendisine tıpatıp benzeyen bir kadınla karşılaşan Amanda Holden, şaşkınlığını gizleyemedi. Yayında esprili tavırlarıyla dikkat çeken Holden, "Hep iki Amanda'ya ihtiyaç duyuyordum, seni eşimle tatile gönderebilirim" diyerek kahkaha attı.

İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Amanda Holden, Heart Radyo'daki programında kendisine tıpatıp benzeyen bir kadınla karşılaştı. "İngiltere'nin bir numaralı Amanda Holden benzeri" olarak tanıtılan Eve Bannerman, canlı yayında Amanda'yla yüz yüze geldi. Program sunucusu Jamie Theakston'ın sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan Amanda, stüdyodaki kahkahalar arasında esprili bir çıkış yaptı, "Hep iki tane Amanda'ya ihtiyaç duyduğumu söylerim. Seni eşimle hafta sonu tatile bile gönderebilirim, o bile farkı anlayamaz."

Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir!

Amanda, benzerinin kendisinden genç görünmesine gönderme yaparak, "Sen benden gençsin, bu da benim için iltifat!" dedi. Bannerman , ise ilk kez böyle bir benzerlik sürpriziyle kamuoyunun karşısına çıktığını söyledi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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