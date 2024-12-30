Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede konuk olduğu bir programda hem fiziksel şiddet gördüğünü itiraf etti. Cinsel yaşamına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gerede, "Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın cinsellik bağımlısı değilim. Sarılmak ve cinsel birliktelik, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman cinsel hayatım çok iyi oldu ve oluyor" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri Hüsrev Gerede'nin torunu ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, katıldığı bir YouTube programında özel hayatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"HAYALİM SEVİŞİRKEN ÖLMEK"

4 çocuk annesi Gerede, "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın cinsellik bağımlısı değilim. Sarılmak ve cinsel birliktelik, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman cinsel hayatım çok iyi oldu ve oluyor" ifadelerini kullandı.

Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek

"BABAMDAN VE İKİ SEVGİLİMDEN ŞİDDET GÖRDÜM"

Zamanında babasından ve sevgililerinden şiddet gördüğünü ifade eden Gerede, "Babamdan ve iki eski sevgilimden fiziksel şiddet gördüm. Babamdan ilk dayağımı 14 yaşımda flörtümle telefonda konuşurken yedim. Birkaç kez dibe vurdum ama Anka kuşları gibi küllerimden doğdum. Hücrelerimle konuşuyorum. Her yeni ayda bir şeyler yazar, sonra onları toprağa gömerim. Dolunayda da çıkartıp yakarım" şeklinde konuştu.

BİTKİSEL KARIŞIMLA HAYATI DEĞİŞTİ

Peru'da kaldığı dönemde bitkisel bir içecek içtiğini ve hayatının değiştiğini aktaran Gerede, şöyle devam etti: "Peru'da bir hafta kaldım. Hayatımın en zor dönemiydi. Işık yok, sıcak su yok. Bitkisel bir iksir içtim; 6 saat boyunca başka bir dünyaya geçtim. Hayatım değişti. Psikiyatristlerin 30 yılda yapamadığını o Şaman içeceği bir günde yaptı."

Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
img

Attığı imzayla kariyerinde bir ilk yaşayacak
500

Yorumlar (51)

Haber Yorumlarıcsd zbn:

sana bi goril bulalım modern heykel yapanlar

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Sahin:

reklamını yapdı ahlaksızca

Yorum Beğen163
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

Ne isminde ne soyadında ne tipinde hayır var O RUZ pu

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Ölene kadar mukoko istiyor

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Bari ilan verseydin beni sevişerek öldürecek birini arıyorum diye..

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Böyle bir KAŞAR memlekete yok

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrçun Şakar:

Koko Suyudur Teyze O :P

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Tövbe tövbeeee

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

abartmayin bu sevişme işlerini...

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCAN Işık:

Ne güzel

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Tüm 51 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay: Kocam annesine...
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

Son Dakika Haberleri

2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Bologna Verona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Verona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı? Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Putin Anadolu Efes'e neden kayyum atadı? MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.