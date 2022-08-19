Bengü Siyah Mayosuyla Poz Verdi! 7 Ay Önce Doğum Yapan Şarkıcı Fit Haliyle Dikkat Çekti

'Gelen Seni Soruyor', 'Kuzum', 'Sığamıyorum', 'Korkma Kalbim' şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturdu.

Zeynep adını verdikleri kızlarını 2019'da kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, geçen yıl kasım ayında da ikinci çocukları Selim'i kucaklarına aldı.

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.

Şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem olan Bengü, ailesi ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı.

7 ay önce anne olan şarkıcı, siyah mayosu ile objektif karşısına geçti ve fit haliyle dikkat çekti.