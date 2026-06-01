Bengü'den Manisa'da muhteşem gece

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin ikinci günü, ünlü sanatçı Bengü'nün konseriyle adeta müzik şölenine dönüştü. Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleştirilen konserde binlerce vatandaş festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Festival kapsamında Manisalılarla buluşan Bengü, sahneye çıkmasıyla birlikte alanı dolduran hayranlarından büyük alkış aldı. Gece boyunca sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, sahnedeki enerjisi ve performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserde "Gezegen", "Korkma Kalbim" ve "Saygımdan" başta olmak üzere en sevilen eserlerini seslendiren Bengü'ye binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Şarkılarla birlikte festival alanında coşku doruğa çıkarken, renkli görüntüler oluştu.

Sahne performansı ve güçlü yorumuyla büyük beğeni toplayan Bengü, festivalin ikinci gününe damga vurdu. Gece boyunca enerjisini koruyan sanatçı, izleyicilerden tam not aldı.

Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleşen konser, Manisa Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde unutulmaz anlara sahne olurken, festival coşkusunu da zirveye taşıdı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı